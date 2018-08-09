Türkiye Ziraat Odaları Birliği
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

TZOB kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında, canlı ağırlık kilogram fiyatının da büyükbaşta 17-25 lira, küçükbaşta 15-28 lira olacağının tahmin edildiğini söyledi.

09.08.2018 - 12:44 | Güncelleme:

 

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara'da 18-22 lira, İzmir'de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.

Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.

KURBANLIKLARA 10.7 MİLYAR TL 

Yem fiyatlarının 2017-2018 Temmuz döneminde ciddi oranda arttığına dikkati çeken Bayraktar, buğday kepeğinin yüzde 32,8 artışla 870 liraya, ayçiçeği tohumu küspesinin yüzde 46,2 artışla 892 liraya, besi yeminin yüzde 20,5 artışla bin 215 liraya, samanın yüzde 36,8 artışla 528 liraya çıktığını söyledi.

Bayraktar, kesilecek yaklaşık 850 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafının 1 milyar 785 milyon lirayı, 2,8 milyon küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafının ise 1 milyar 400 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir. Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz. Kesilecek küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı, büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değerinin de 102 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz."

ÇADIR KİRASI SORUNU

Kurbanlık satıcılarının yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara’da 3 bin 500-5 bin 50 lira, İstanbul’da 7 bin 500-13 bin lira, İzmir’de 4 bin 500-6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödediklerini belirten Bayraktar, "Satış yerleriyle ilgili buradan belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum, üreticilerimize 13 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Belediyelerden ricamız, lütfen buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın." dedi.

Bayraktar, Kurban Bayramı'nın kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para almaktadır. Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaştaki fiyat 500-600 liraya kadar çıkabilmektedir. Hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle kasaplara ödenecek toplam bedel toplamda 176 milyon 250 bin lirayı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.