U19 Millî Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
U19 Milli Takımı'nın 2006 doğumlu oyunculardan oluşan aday kadrosu açıklandı.
2006 doğumlu oyunculardan oluşan yeni dönem U19 Milli Takımı'nın 28 Temmuz-03 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Erzurum Sway Hotel'de toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)
Defans: Gani Burgaz (Teksüt Bandırmaspor), Ali Emirhan Akçay (Giresunspor), Hakan Eren Atabey (Fatih Karagümrük), Muharrem Cizgili (Altınordu), Kerem Fidan (Samsunspor), Emir Kayacık (Bursaspor), Alp Ada Abay (Manisa FK), Enes Ayberk Gündüz (Hertha BSC Berlin)
Orta Saha: Emirhan Yiğit (Kasımpaşa), Burhan Tuzun (Adanasapor), Doruk Tuğrul (Beşiktaş), Selman Enes Canlı (Ankaraspor), Mehmet Talha Şeker (Sivasspor), Muhammet Canazlar (TSV Hartberg), Berat Yılmaz (Galatasaray), Yiğit Kemal Turan (Trabzonspor), Taha Osman Özmert (Antalyaspor), Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor)
Forvet: Kerem Dede (Bursaspor), Muhammet Zeki Dursun (Fenerbahçe), Eren Arda Şan (İstanbulspor), Kerem Kayaarası (Fenerbahçe)
Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu