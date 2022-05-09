U2 Kiev metrosunda 'özgürlük' konseri verdi 0:00 / 0:00

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İrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono ve The Edge, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonunda dün 40 dakikalık bir konser verdi.

Bono, "Başkanınız şu anda özgürlük davasında dünyaya öncülük ediyor. Ukrayna halkı sadece kendi özgürlüğü için savaşmıyor, özgürlüğü seven herkes için savaşıyor." ifadelerini kullandı.

Konser sırasında konuşan Bono, "Bu akşam, Ukrayna'nın gökyüzünde çatışma sesleri duyulacak ama sonunda özgür olacaksın. Hayatınızı alabilirler ama gururunuzu alamazlar." dedi.

ZELENSKİY: MİNNETARIM

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda doğrudan Kiev'e baskı yapmıştı ancak Rus güçleri Kiev'den çekildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece paylaştığı videoda Bono'nun ziyaretine değindi. Zelenskiy, "Halkımızı desteklediği ve yardım etmeye dikkat çektiği için minnettarım." dedi.