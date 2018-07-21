Taksici-UBER gerilimi devam ediyor. Fatih Sirkeci'de içinde turist olan UBER aracını gören taksici öfke ile aracını durdurdu. Araçtaki sopayı alan taksi sürücüsü araca doğru koştu. Aracın camına sopayla vuran taksi şoförü tehditler savurdu. İHA'nın haberine göre, bu sırada araçta bulunan turistler panik dolu anlar yaşadı. Turistlerden biri olayı cep telefonuyla taksiciyi görüntüledi. Taksi soförü, UBER sürücüsüne, "Ben senin gibilere cezaevinde çorap giyindiriyorum" diye tehdit ettikten sonra aracına gitti.

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