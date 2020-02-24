Üç aylar ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı Diyanet İşleri dini günler takviminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hicri 1441 ve 1442 yıllarını kapsayan miladi 2020 yılı takvimini yayınladı. Üç aylarda önemli kandiller ve Ramazan ayı var. 2020 üç aylar başlangıç tarihi haberimizde.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

İslam dünyasında üç aylar olarak adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan aylarından ilki olan Receb ayı Miladi takvime göre 25 Şubat 2020'de başlıyor ve 21 Mart'ta sona eriyor. Şaban ayından sonra Ramazan ayı da idrak edilecek ve 3 aylar 23 Mayıs'ta biten Ramazan ayı ile birlikte sona erecek.

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

Daha sonra 100 kez;

Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

Ayrıca Recen ayıın 3. gününe denk gelen Regaib Kandili'nde de çeşitli ibadetler yerine getirilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - DİYANET