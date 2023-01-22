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En güzel, yeni Üç Aylar mesajları...

İslam alemi için kutsal bir değere sahip olan ve her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes Üç Aylar'a girerken yapılması gereken ibadetlerin yanı sıra sevdiklerine hatırlatmak ve kutlamak amaçlı güzle mesajları araştırmaya başladı. Bu mübarek ayları dualar, ibadetler ve zikirler ile geçirecek olan Müslümanlar sevdiklerine de dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ile Recep ayı sözleri göndererek onları da bu mübarek ayların sevabına ortak etmek istiyor. İşte, sevdiklerinize, aileye, arkadaşa, ve akrabalara gönderebileceğiniz anlamlı, kısa ve hadisli Üç Aylar mesajları ile resimli Recep ayı sözleri...

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  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Müslümanlara manevi huzur ile birlikte ibadetlerini yapabilme fırsatı sunan önemli dini günler İslamiyet için oldukça kıymetlidir. 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan mübarek Üç aylarını dolu dolu geçirmek isteyenler şimdiden gerekli hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu mübarek günde ibadetler yerine getirilecek, kuran okunacak ve eller semaya kalkıp dualar edilecek. Maneviyatlarını güçlendirmek adına büyük bir fırsat sunanbu günlerde Üç Aylar mesajları ve Recep ayı sözleri gönderilerek bu kıymetli günün anlamı ve önemi sevdiklerimize de ulaştırılıyor. Sevdiklerine bu günü hatırlatığ kutlamak adına dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Üç Aylar mesajları merak konusu oldu.
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI

    Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

    Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    DUALI ÜÇ AYLAR SÖZLERİ

    Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

    Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    HADİSLİ RECEP AYI MESAJI

    Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

    Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI

    Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

    İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

    Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.  
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    KISA ÜÇ AYLAR MESAJI

    Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.. 
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.. 
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Peygamber Efendimizin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.. 
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.
  • ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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