Doğumunu gerçekleştiren ebe, küçük bebeği ilk gördüğünde bir çığlık atmıştı çünkü Frank, tam üç bacaklı doğmuştu! Bu, rahimde gelişmeye başlayan ancak ölerek kardeşine yapışan Frank'in ikiz kardeşi nedeniyle olmuştu. Gelişmeyen bebek, kardeşine yapışınca bazı organları Frank'te hayat bulmuştu.

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Frank'in kardeşinden aldığı sadece bacak değildi; ayrıca gelişmemiş bir ayak -dizinde duruyordu- ve ayrıca bir cinsel organı daha vardı. Yani Frank; üç bacaklı, üç ayaklı, iki cinsel organlı bir adamdı.

Doğduğu zaman büyük bir ses getirdi. Kimisi onu mucize olarak görse de canavar olarak nitelendirenler de vardı.