Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP),parti içi muhalefet bayrağını açıp, seçimli olağanüstü kurultay talebiyle yola çıkan ve 'İYİ Parti' çatısı altında yeni bir adres yaratan siyasetçiler, bir buçuk yıl sonra 'kurallarını' değiştirdi.



İYİ Parti 'Tüzük' Kurultayı yaptı. Başlangıçta 'Demokratik Parti' talebiyle oluşturulan tüzük aradan geçen süre içinde doğan ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. Genel Merkezin talep ettiği bazı yetkiler 'aşırı' bulundu, delegeden döndü. Genel Başkan Meral Akşener'in görev süresini uzatan ve 'VIP Transfer' yetkisi tanıyan maddeler ise kabul edildi.

İYİ Parti basına kapalı olarak 'Tüzük Kurultayı'nı yaptı. Tüzük Kurultayı'nda hangi maddeler tartışıldı, hangi maddelere delege baraj kurdu, hangi maddeler nasıl onay aldı. 92 maddelik, çoğu teknik düzeltme olarak açıklanan tüzük değişikliklerinden bazıları ve yaşanan tartışmalar şöyle:

3. MADDE ÇOK TARTIŞILDI, GERİ ÇEKİLDİ



İyi Parti Tüzük kurultayında en çok tartışılan ve delegenin itiraz ettiği madde, 3. maddede yapılmak istenen değişiklik oldu.

MHP’den ayrılan kadrolar ‘parti içi demokrasi’ talebiyle bu maddeyi yazmıştı. Madde ile, genel merkezin toplu olarak üyelikten çıkarma kararı vermesi yasaklanıyordu.

Bu maddede tüzük değişikliği talebi geldi. Genel merkez, toplu üyelikten çıkarma yetkisi istedi. Kurultayda delege bu talebe, "MHP’de bu tür uygulamalara karşı çıktık, bunun için yeni bir parti kurduk, Eleştirdiğimiz şeyleri kendimiz yapamayız, inandırıcılığımız kalmaz" gibi gerekçelerle itiraz etti.

İtirazlar üzerine maddenin geçmeyeceği anlaşılınca geri çekildi.



KÜÇÜK YÖNETİM

Pati 'demokratik ve katılımcı yönetim' kaygısıyla başlangıçta genel idare kurulunu 80 kişi olarak belirlemişti. Kurultayda bu sayının 50'ye indirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. 25 de yedek üye olacak. Böylece mevcut 80 kişilik genel idare kurulundan 30 kişi önümüzdeki kurultayda listeye sandalye olmadığı için alınmayacak. Bu kez yeni genel idare kuruluna girmek isteyenler de 50 sandalye için yarışacak.



VIP TRANSFER

Tüzük değişikliği hazırlıkları sırasında en çok tartışılan madde, genel başkana 'dışarıdan' 3 kişiyi genel başkan yardımcısı olarak atama yetkisi olmuştu. Kurultay öncesinde bunun hem demokratik hem de hukuki açıdan sorun yaratacağı gerekçesiyle geri çekildiği haberleri yayılmıştı. Ancak öneri kurultaya sunuldu.

Üzerinde tartışma yaşandı.

Partinin hukukçu kurmaylarından, tüzüğün ilk yazım ekibinde de bulunan Ayhan Erel değişikliği savundu. Bürokrasi ya da siyasette görev almış çok önemli bir isim partiye gelmek isterse ve kurultay geride kalmışsa yönetim kadrosuna böyle değerli bir ismi taşımak için genel başkana yetki verilmesi gerektiğini anlattı.

Delege ikna oldu, yetki verildi.

Böylece genel başkan, kurultay onayından geçmeyen parti dışından 3 kişiyi transfer durumunda önce üye yapacak ardından da genel başkan yardımcısı yapacak. Böylece genel idare kurulu üyesi olmadan, bu kişiler doğrudan başkanlık divanı üyesi olacak.



O MADDE ESNEDİ



'Siyasette gelen gitmiyor, taze kan gerekir' gibi gerekçelerle hazırlanmıştı. Tüzüğün, genel başkan ve yöneticilere 'üç dönemden fazla görev almama' kuralı büyük bir iddia ile getirilmişti.

Bu maddelerde esnemeye gidildi.

Madde, bir kişinin 'ara vererek dahi olsa' olağan kurultayda en fazla üç dönem genel başkan seçilmesini düzenliyordu.

Değişiklik yapıldı, ‘ara vererek de olsa’ ifadesi yerine ‘üst üste en fazla üç dönem görev yapma’ tanımı getirildi.

Böylece, bir genel başkan ‘ara verirse’ üç dönem yasağını aşabilecek, daha sonra yeniden genel başkan seçilebilecek.

Parti yetkilileri bu kuralın sadece genel başkan değil tüm yöneticiler için getirildiği bildirdi.



KADIN KOLLARI TARTIŞILDI

Parti kurulurken ‘eşitliğe inanıyoruz, kadın kolu olmaz’ görüşü üzerinden ‘kadın kolları’ kurulmamıştı. Tüzükte bununla ilgili de düzenleme yoktu.

Ancak aradan geçen süre içinde bazı illerde örgütlenme ve seçim çalışmaları için kadın kollarının etkili olabileceği değerlendirildi. Konu kurultayda tartışıldı, zorunluluk olarak eğil isteyen illerin kadın kolları kurabilmesine oy çokluğuyla imkan sağlandı.



PARTİ ADI GİRDİ

Tüzük hazırlandığında partinin adı gizli tutuluyordu. Bu nedenle tüzük metninde partinin adı yer almamışı. Şimdi kurultayda bu eksiklikler giderildi,’tüzükte ‘parti’ diye geçen yerlerde iyi parti ifadeleri eklendi. 92 maddelik değişikliğin büyük kısmında bu tür teknik düzenlemeler yapıldı.