ÜÇ KIZ KARDEŞ 45. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan içine düştüğü tehlikeli durumdan kendini kurtarmaya çalışırken, o anda hiç beklenmeyen sürpriz bir misafir Türkan’ın yardımına koşar. Rüçhan ise Sevilay’ı kendi evinde gördükten sonra, düzenini geri almak için harekete geçer. Mesut’la ilgili yaşanan bir gelişme, Kalender Ailesinde duygusal anların yaşanmasına sebep olur.