İlk olarak 2017 yılında “Babam” adlı film ile kamera karşısına geçen Berker Güven, Vatanım Sensin, Zalim İstanbul gibi projelerde boy gösterdi. Alev Alev dizisinde İskender karakterini canlandıran ünlü oyuncu şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterine hayat veriyor. Başarılı ismin kariyerinin yanında özel hayatı da sevenleri tarafından ilgi görüyor.