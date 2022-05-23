ÜÇ KURUŞ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars’ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar.

Kılıç, Kartal’la beraber Baybars’ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin’i de ölüm listesine alır.

Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal’a karşı Efe’nin yanında yer alır.

Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin’i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.