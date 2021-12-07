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Haberler Televizyon Üç Kuruş 7. bölüm ön izlemesi! Show TV Üç Kuruş dizisi izle
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Üç Kuruş 7. bölüm ön izlemesi yayınlandı! "Baybars bu dünyada babamın korktuğu tek kişi!"

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Bahar'ın Kartal'a, Nezih'in zaafını anlattığı sahnede 'Baybars' ismi dikkat çekiyor.

Üç Kuruş 7. bölüm ön izlemesi! Show TV Üç Kuruş dizisi izle

Baybars'ın vahşi hayvanlarının olduğunu ve Nezih'in bu dünyada korktuğu tek insan olduğunu söyleyen Bahar, Kartal'a büyük bir koz verirken Kartal'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 7. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ YAYINLANDI

Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ'UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen heyecan dolu 6. bölümünde; Kartal ile Bahar dillere destan olacak bir düğünle dünyaevine girdi. Çıngıraklı'nın coştuğu düğüne Nezih de katıldı. Nezih'e inat Kartal'la evlenen Bahar, babasını sinir etmek için tüm kozlarını kullanırken Kartal'la karşılıklı oynadıkları anlar bölüme damgasını vurdu. Coşkuyla geçen düğünün ilerleyen saatlerinde gerilim artmaya başladı. Efe, Leyla'yı kıskanınca ikili arasında tartışma yaşanırken düğüne Şahin'in gelmesiyle kavga çıktı. Şahin, Kartal'a söylediği sözlerle olay çıkardı. İki kardeşin kavgasına şahit olan Nezih ise bu durumu koz olarak kullanmak için harekete geçti ve Şahin'i kendi tarafına çekti. Efe'nin Kartal'ın düğününe gittiğini gören Adnan, bu durumu oğluna koz olarak kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Efe'nin mafya ile iş birliği yaptığını ve soruşturulması gerektiğini söyleyen Adnan, oğlunu hedef gösterirken bu hamlesiyle Efe'yi çıldırttı. Efe, babasının karşısına çıkarak hesap sorarken baba oğul arasındaki tartışmaya Kartal müdahale etti. Kartal'ı bitirmek isteyen Nezih, Kartal'ın zayıf noktalarını söylemesi ve kendisine yardım etmesi karşılığında Efe'ye hakkında açılan soruşturmayı kapatmayı teklif etti. Bunun karşılığında ise Efe'den Kartal'ın pavyonlarıyla alakalı bir bilgi öğrendi.

Nezih'in teklifini kabul etmiş gibi yapan Efe, Kartal'ı arayarak pavyonlara yapılacak baskını haber verdi. Ruhsatı olmayan mekanı Efe'nin söylediği gibi "Muhabbet Kuşlarını Koruma Sevme ve Sevdirme Derneği"ne çeviren Kartal, gelen polisleri şaşırttı. Kartal, daha sonra Efe'ye ÇP damgasının yapıldığı gece yaşananları anlattı. Düğün gününde aldığı mesajla büyük bir yıkım yaşayan Kartal, Ferhan'ın yaşadığını anladı. Ferhan'ı araştırmaya başlayan Kartal'ın finalde ulaştığı isim ise Oktay'ın da Ferhan'ı bulmasını sağlayan Bülent oldu. Kartal ve Efe, Bülent'e Ferhan'ı sorarken aldıkları yanıt karşısında şok oldular. Ferhan'ı daha önce Oktay'ın da sorduğunu öğrenen Kartal, babasıyla yüzleşti. Baba ve oğulun karşı karşıya geldiği anlarda gerilim artarken Kartal'ın "Ferhan nerede?" sorusuna Oktay'ın vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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