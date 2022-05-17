'Kartal', intikamını aldı! 0:00 / 0:00

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'Üç Kuruş'un dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümünde; Kartal, Baybars'tan intikamını aldı. Baybars'ın karşısına çıkan Kartal, onun kaçması için zaman yaratarak planını uygulamaya başladı. Ardından Efe önderliğinde planın ikinci aşamasına geçen ekip, kaçmaya çalışan Baybars'ı ormanda köşeye sıkıştırdı. İntihar etmeye kalkışan Baybars'ı durduran Kartal, tek başına işi çözmek istedi. Ormana götürdüğü Baybars'la beklediği hesaplaşmayı yapan Kartal hem Ferhan'la çocuklukta yaşadığı travmaların hem de Bahar'ın ölümünün intikamını Baybars'ı öldürerek aldı. Baybars'ın cansız bedeninin üzerine Bahar'a dair izler bırakan Kartal, Ferhan'ın imzası olan üç kuruşu da atarak Baybars devrini kapattı.

'Üç Kuruş', 26. bölümüyle TOTAL'de 3.87 izlenme oranı (reyting), 10.65 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.51 izlenme oranı (reyting), 9.24 izlenme payı (share), AB'de 2.25 izlenme oranı (reyting), 6.46 izlenme payı (share) elde etti. Dizinin nefes kesen bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAYBARS VE KILIÇ'A TUZAK

Baybars'ın Bahar'ı vurmasının ardından olay yerine gelen Efe ve Çetin, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kartal, Bahar'ın öldüğünü kabullenemezken Efe, yapılan anlaşma bozulduğu için Baybars'ın sınırdan çıkmadan yakalanması için harekete geçti. Hastanede morg yazısını görünce sinir krizi geçiren Kartal'ı sakinleştiricilerle zor durdurmayı başardılar. Kartal, bu olaydan sonra Ferhan'ın hayalini görmeye ve onunla hareket etmeye başladı. Bu sırada ülkeden kaçmak için yola çıkan Baybars ve Kılıç'ın yolu Çetin'in onları kaçıran adamları durdurmasıyla kesildi. Efe, Çetin ve Şesu nefes kesen bir çatışmaya girdi ancak Baybars ve Kılıç'ı alamadılar. Bahar'ın ölümü Baybars ve Kılıç arasında da gerilime sebep oldu. Baba oğul arasında ipler kopma noktasına gelirken Baybars, Kılıç'ı yanından kovdu.

BAYBARS, KARTAL'I VURDU!

Sakinleştiricinin etkisi geçince kendine gelen Kartal, hastaneden kaçarak Baybars'ın peşine düştü. İntikam peşinde tek başına ölüme yürürken Ferhan'ın hayali de onu yalnız bırakmadı. İlk olarak Şahin'in mekanında tutulan Kılıç'ın sağ kolu Melih'i kendi yöntemleriyle sorguya çeken Kartal, Melih'ten aldığı bilgi ile bilardo salonunu bastı. Bu sırada Baybars, Adnan'a şantaj yapabilmek için Efe'nin annesi Aysel'i alıkoydu. Baybars'a ulaşabilmek için her yolu denemeye devam eden Kartal, Baybars'ın şoförünün annesini huzurevinden kaçırarak Baybars'ın konumunu öğrenmeyi başardı. Adrese giden Kartal, Baybars ile yüz yüze geldi. Aysel'i gören Kartal'ın eli kolu bağlanırken Baybars, sürpriz bir hamle yaparak Kartal'ı vurdu. Kartal cebinde yer alan matara sayesinde hayatta kaldı. Efe ve Çetin, Kartal'ı yalnız bırakmazken Şahin de abisine yardım ederek kardeşlik görevini yerine getirdi.

'Üç Kuruş', yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!