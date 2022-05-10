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Üç Kuruş yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş 26.bölümde neler olacak?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Üç Kuruş yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş 26.bölümde neler olacak?

Kartal'ın hastane odasında yanında Ferhan'ı ve Ferhan'ın çocukluğunu gördüğü sahnede yaşanan konuşma dikkat çekiyor.

"ŞİMDİ SIRA KİMDE?"

Ferhan, Baybars'ın sıradaki hedefinin Ateş olabileceğini söylerken, "Ya onu da koruyamazsan?" sözleri üzerine Kartal büyük bir korku yaşıyor.

ÜÇ KURUŞ'UN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ı köşeye sıkıştırınca Baybars, Kılıç'a Bahar'ı kaçırması için emir verdi. Üstelik planı yalnızca bununla da sınırlı değildi, Kartal ile Bahar'ın oğlu Ateş'i de kaçırdı. Baybars'ın isteği, onu bu duruma düşüren Kartal'ı kullanarak ülkeden kaçmaktı. Karısını ve oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan Kartal'ın bu yolda destekçileri yine Efe ve Çetin oldu. Çetin, Kartal'dan habersiz Şahin'e giderek yardım istedi. Kavga eden ikili arasında gerilim tırmanırken Şahin, Çetin'e istediği yanıtı vermedi.

Efe ise serbest bırakıldığını öğrendiği Bülent'e gitti. Bülent'in Baybars'a haber uçurduğunu anlayan Efe, Baybars ve Kılıç'ın yerini Bülent'ten öğrenmeye çalıştı. Kılıç'ın son kullandığı numaraya ulaşan Efe, Batu'dan numaranın yerini tespit etmesini istedi. Kartal, ailesini kurtarmak için Baybars'ın istediklerini yapmaya karar verirken Efe, Baybars'a güvenmemesi gerektiğini söyledi ancak Efe'nin çabaları işe yaramadı.

Bu sırada kaçırılan Bahar, oğlunu ve Kartal'ı kurtarmak için bir çare düşünüyordu. Ateş'in kurtuluşu Şahin'in yardımıyla gerçekleşti. Şahin, Baybars'ın adamlarının arasına sızarak Bahar'ın karşısına çıktı. Bahar, Şahin'e bir not vererek Ateş'i almasını istedi. Ateş'i almayı başaran Şahin, bir depoda onu saklamaya çalışırken Bahar'a oldukları yerin adresini mesaj attı. Kartal, Mesut'un aracılığıyla Baybars'ı sınırdan kaçırabilecek adamlarla görüşürken Çetin ücreti ödedi ve anlaşma sağlandı. Ancak Bahar her şeye rağmen Baybars'ın Kartal'ı öldüreceğini anladı. Kartal'ın yaşaması için kendini feda eden Bahar, planını kurdu.

Baybars'a, Kılıç'ın hala kendisine aşık olduğunu ve Biricik'in intikamını almak için kendisini öldürebileceğini söyledi. Daha sonra Şahin'den aldığı telefonla gizlice Kartal'ı arayarak buluşma yerine tek gitmesini söyledi. Ateş'in olduğu deponun adresini Kartal'a veren Bahar, Ateş'le birlikte beklediğini söyledi. Efe, Çetin, Mesut ve adamları, Bahar'ın söylediği adrese giderken Kartal buluşma mekanına tek başına gitti. Kartal, Bahar ile Ateş'i birlikte sanıyordu ancak Baybars ve Kılıç'ın yanında Bahar'ı getirdiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Bahar'ın kendini feda ettiğini anlayan Kartal sevdiği kadını kurtarmak istese de elinden hiçbir şey gelmedi. Finalde Baybars, Bahar'ı acımadan öldürdü. Korkunç bir yıkım yaşayan Kartal'ın bu olaydan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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