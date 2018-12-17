Açık mutfak penceresi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler Mahallesi Şimşek Sokakta meydana geldi. Öğrenciler, yaşadıkları ev için yaklaşık 3 saat önce ikinci el eşya satılan bir işletmeden çamaşır makinesi alındı. Daha sonra öğrenciler, çamaşırlarını makineye atıp çalıştırarak evden çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çamaşır makinesi yanmaya başladı. Ardından alevlerin büyümesiyle açık olan mutfak camından dumanlar yükselmeye başladı. İkametten çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine ve dairede kalan öğrencilere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ikametin elektrik hattını keserek yangına müdahale etti. Tazyikli suyla söndürülüp soğutma çalışmalarının yapıldığı çamaşır makinesinden geriye kül yığını kaldı.



Öte yandan çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, öğrencilerin çamaşır makinesini 3 saat önce ikinci el eşya satan bir iş yerinden aldıklarını, makineyi kurduktan sonra ilk yıkamada çamaşır makinesinin bu hale geldiğini belirtti.





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