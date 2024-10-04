'Üç Tunç Tas' Baba Sahne'de

Müzikli tiyatro oyunu Üç Tunç Tas, 8 Ekim Salı günü sezon galası ile Baba Sahne'de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İlişkilerin karmaşıklığı ve insanın iç dünyasındaki sorgulamaları konu alan müzikli tiyatro oyunu “Üç Tunç Tas”, derin ve sevgi dolu bir ilişkinin arka planında, bir terapist eşliğinde yaşanan içsel yolculuğu, eğlenceli bir anlatımla seyirciyle buluşturuyor.

Birbirlerine tutkuyla bağlı, ancak sürekli tartışmaların içinde kaybolan bir çiftin sorunlarını odağına alan tek perdelik müzikli tiyatro oyunu “Üç Tunç Tas”, hem eğlenceli hem de duygusal bir yaklaşımla izleyiciyi içine çekerek ilişkilerin derinliklerine dokunuyor.