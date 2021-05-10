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Meteoroloji'den poyraz uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli poyrazın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek

UÇACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika poyraz uyarısı! - Hava Durumu
Poyraz etkisi!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ERZURUM -1°C, 14°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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