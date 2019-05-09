ABD'de Florida'ya ailesini ziyaret etmeye giden Barry Briggs'in hayatı yaptığı tekne gezisinden sonra kabusa döndü. Tekne gezisinde ayağı hafifçe şişmeye başlayan Briggs bu durumu güneş yanığına bağladı. Geziden kısa bir süre sonra evi olan Ohio'ya gitmek için yola çıkan Briggs'in elleri ve ayakları uçakta şişmeye başladı.

Durumun farkında olan Briggs soluğu hastanede aldı. Yapılan testlerin ardından nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) teşhis edilen Briggs'in tekne gezisi sırasında bakteri kapmış olabileceği belirtildi.

Neredeyse ellerinden ve ayaklarından olan Barry Briggs'in tedavisi hala sürüyor.