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        Haberler Gündem Uçağın iniş takımları arızalandı

        Uçağın iniş takımları arızalandı

        Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan SunExpress'e ait yolcu uçağının lastiğinin patlaması ve ön iniş takımında hasar oluşması üzerine 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Olay nedeniyle pistte bakım ve temizlik çalışması başlatılırken, uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 20:39 Güncelleme:
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        Uçağın iniş takımları arızalandı

        Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan SunExpress'e ait yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen hasar nedeniyle havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşandı.

        Edinilen bilgilere göre, Stuttgart-Gaziantep seferini yapan TC-SPE kuyruk tescilli SunExpress uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar oluştu. Olayın ardından havalimanı ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

        Güvenlik amacıyla pistte temizlik ve bakım çalışması başlatılırken, uçuş trafiği geçici süreyle durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından havalimanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "

        SunExpress’e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patlamış olup ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir.

        Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir.

        Meydana gelen olaya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerce yürütülmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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