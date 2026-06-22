Uçağın iniş takımları arızalandı

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan SunExpress'e ait yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen hasar nedeniyle havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Stuttgart-Gaziantep seferini yapan TC-SPE kuyruk tescilli SunExpress uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar oluştu. Olayın ardından havalimanı ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Güvenlik amacıyla pistte temizlik ve bakım çalışması başlatılırken, uçuş trafiği geçici süreyle durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından havalimanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

REKLAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "

SunExpress’e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patlamış olup ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir.

Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir.

Meydana gelen olaya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerce yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.