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Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Üç ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasının ardından çalışanlara ücretsiz izin maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını, kısa çalışma ödeneği kapsamında ise 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti

Ücretsiz izin desteği ödemeleri
İHA

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını, kısa çalışma ödeneği kapsamında ise 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi.
Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Ücretsiz izin maaş desteğini ise başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

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