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'Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden biriyiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." ifadelerine yer verdi

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." ifadelerine yer verdi.

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