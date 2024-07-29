'Üçü Bir Arada' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda

Cem Davran’ın pandemide Davran Tiyatrosu’nu kurarak yeniden yorumladığı 'Üçü Bir Arada' oyunu, 7 Ağustos Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı, Engin Alkan’ın yönettiği çok sevilen komedi oyununda, Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın aynı sahneyi paylaşıyor. 'Üçü Bir Arada', üç “yazık” adamın aşk, talih, kavga, ayrılık, aile ve arkadaşlık parantezinde kendileriyle ve geçmişleriyle yüzleşmesi; erkeklerin aşkla, kaderle ve erkeklikle imtihanının karanlık ve komik hikâyesini anlatıyor…

Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırları! Bir erkekte aşk acısı kaç gün sürer? Yılbaşı gecesi mecburen tanıştığınız komşunuz sizinle intihar etmek isterse... Babasının gözünde uslu bir çocuk olamayanların 30'undan sonra Şirinler'i görebilme yöntemleri... Hepsi ve dahası bu oyunda! Bahçe Tiyatrosu’nda kapı açılış saati 19.30, oyunların başlama saati ise 21.00. Oyunların biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos 2024 Programı