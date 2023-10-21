Uçum ailesinin acı günü

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum'un kayınvalidesi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum'un kayınvalidesi Pakize Hanım, İzmir'de yaşamını yitirdi
Giriş: 21.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 21.10.2023 - 21:17
TBMM 25. Dönem Kars Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum'un kayınvalidesi Pakize Hanım hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip İzmir Bayraklı Ehlibeyt Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.