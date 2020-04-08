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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. R-Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı