Genç bir pilot, emre itaatsizlik sebebiyle hava kuvvetlerinden atılır ve bir hava yolu şirketinde ikinci pilot olarak çalışmaya başlamasını anlatan Uçuş Ekibi filminin oyuncuları ve konusu haberimizde...

UÇUŞ EKİBİ FİLMİ KONUSU

Aleksey Guşçin (Danila Kozlovskiy) saçma bulduğu bir emre itaat göstermediği gerekçesiyle hava kuvvetlerinden atılmış, son derece dürüst ve korkusuz, yetenekli bir genç pilottur. Sonrasında sivil havacılığa geçerek tecrübeli pilot Leonid Zinçenko'nun (Vladimir Maşkov) yanında yardımcı pilot olarak çalışmaya başlar, ancak dilinin kemiği olmaması nedeniyle burada da kabin ekibiyle sorunlar yaşar. Güney Asya'ya yaptıkları bir uçuş sırasında yakınlardaki volkanik bir adada deprem olduğu haberini alınca adaya kurtarma operasyonu düzenlemeye karar verirler, ancak başarılı olabilmeleri için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp gerçek bir ekip gibi davranmaları gerekecektir.

UÇUŞ EKİBİ OYUNCULARI

Yönetmen: Nikolay Lebedev

Senaryo: Nikolay Lebedev, Tikhon Kornev, Yuriy Korotkov

Yapımcı: Nikita Mikhalkov, Anton Zlatopolski

Danila Kozlovsky

Katerina Shpitsa

Vladimir Mashkov

Agne Grudyte

Rayanna Dibs