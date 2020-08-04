Genç bir pilot, emre itaatsizlik sebebiyle hava kuvvetlerinden atılır ve bir hava yolu şirketinde ikinci pilot olarak çalışmaya başlamasını anlatan Uçuş Ekibi filminin oyuncuları ve konusu haberimizde...
UÇUŞ EKİBİ FİLMİ KONUSU
Aleksey Guşçin (Danila Kozlovskiy) saçma bulduğu bir emre itaat göstermediği gerekçesiyle hava kuvvetlerinden atılmış, son derece dürüst ve korkusuz, yetenekli bir genç pilottur. Sonrasında sivil havacılığa geçerek tecrübeli pilot Leonid Zinçenko'nun (Vladimir Maşkov) yanında yardımcı pilot olarak çalışmaya başlar, ancak dilinin kemiği olmaması nedeniyle burada da kabin ekibiyle sorunlar yaşar. Güney Asya'ya yaptıkları bir uçuş sırasında yakınlardaki volkanik bir adada deprem olduğu haberini alınca adaya kurtarma operasyonu düzenlemeye karar verirler, ancak başarılı olabilmeleri için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp gerçek bir ekip gibi davranmaları gerekecektir.
UÇUŞ EKİBİ OYUNCULARI
Yönetmen: Nikolay Lebedev
Senaryo: Nikolay Lebedev, Tikhon Kornev, Yuriy Korotkov
Yapımcı: Nikita Mikhalkov, Anton Zlatopolski
Danila Kozlovsky
Katerina Shpitsa
Vladimir Mashkov
Agne Grudyte
Rayanna Dibs
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