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Uçuş Planı filminin konusu ve oyuncuları

Uçuş Planı filmi, 2005 yılında Peter A. Dowling ve Billy Ray tarafından kaleme alınmış ve Robert Schwentke tarafından yönetilmiştir. Bir dram gerilim filmi olan Uçuş Planı filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. İşte Uçuş Planı filmi oyuncuları ve konusu...

  • 01
    Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları! Uçuş Planı filmi konusu neyi anlatıyor?

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Uçuş Planı filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean gibi oyuncuları buluşturan ABD yapımı Uçuş Planı filmi izleyicilere psikolojik gerilimi yaşatacak. İşte Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları...
  • 02
    Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları! Uçuş Planı filmi konusu neyi anlatıyor?

    UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU

    Kyle Pratt adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin’de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York’a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?
  • 03
    Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları! Uçuş Planı filmi konusu neyi anlatıyor?

    UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI 

    Jodie Foster - Kyle Sherin

    Michael Irby - Obaid

    Assaf Cohen - Ahmed

    Marlene Lawston - Julia Pratt

    Matt Bomer - Eric

    Spencer Conner - SWAT Team leader

    Mary Gallagher - Mrs. Loud

    Christopher Gartin - Mike

    Gene Carson - Peter Sarsgaard

    Captain Rich - Sean Bean

    Fiona - Erika Christensen

    Stephanie - Kate Beahan

    Eddie - Andray Johnson
  • 04
    Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları! Uçuş Planı filmi konusu neyi anlatıyor?

    Rhett Loud - Forrest Landis

    Therapist - Greta Scacchi

    David - John Benjamin Hickey

    Estella - Judith Scott

    Elias - Brent Sexton

    Anna - Stephanie Faracy

    West - Cooper Thornton

    Katerina - Bess Wohl

    Brittany Loud - Haley Ramm

    Irene - Amanda Brooks