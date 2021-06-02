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Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağı faydaları neler?

Udi Hindi, Çin'de yoğun olarak görülen bir ağaçtır ve yağının sağlığa birçok yararı vardır. Koronavirüse karşı korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler tarafından rağbet gören Udi Hindi Yağının faydaları haberimizde yer alıyor.

Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağı faydaları neler?

Udi Hindi bitkisi, doğru şekilde kullanılması durumunda bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücuttan mikropların atılmasına ve birçok hastalığın tedavi sürecinin hızlanmasına destek olur. Udi hindi, daha çok yağ ve toz halinde tüketilir. İşte Udi Hindi Yağı hakkında merak edilen detaylar...

UDİ HİNDİ YAĞI NEDİR?

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen, odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi bir ağaçtan elde ediliyor. Çin’de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür. Bitkinin diğer adı ise öd ağacıdır.

Udi Hindi kozmetik sektöründen geleneksel tıbba birçok alanda kullanılıyor. Türkiye’de ise Udi Hindi çoğunlukla süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ancak Udi Hindi, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, günümüzde modern tıpta da kullanılmaya başlanmıştır.

UDİ HİNDİ YAĞI FAYDALARI NELER?

İçeriğinde udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon kullanılarak hazırlanan udi hindi yağı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkilidir.

Vücuttan mikropların atılmasını sağlar: Bilinen en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olan Udi Hindi, düzenli bir şekilde kullanılması durumunda vücuttan mikropların atılmasında oldukça yararlıdır.

İltihap ve enfeksiyonlara karşı faydalıdır: Özellikle toz haline getirilmiş udi hindi bitkisi, balla karıştırılarak tüketilmesi halinde antibiyotik özelliği kazanır. Doğru miktarda tüketilmesi halinde Udi hindi tozu iltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.

Boğaz ağrısı ve burun akıntısına karşı etkili: Boğazı yumuşatması sebebiyle boğaz ağrılarına ve genel iltihaplanma durumlarında etkili olmaktadır. Balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek solunum yolunu rahatlatabilir, burun akıntıları ve burun tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçebilirler.

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