FCSB- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının bitimiyle üst tura yükselen takımlar belli oldu. Bugün ise Avrupa Ligi'nde FCSB ile Manchester United karşılaşacak. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiliz ekibi 15 puanla 4. sırada yer aldı. Öte yandan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrılan FCSB, 14 puanla 8. basamakta bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, FCSB- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise FCSB ile Manchester United arasında oynanacak. Fernandes ve Höjlund gibi yıldız isimlere sahip olan kırmızı şeytanlar, zorlu deplasmanda rakibini yenmeyi hedefliyor. Öte yandan 8. sırada bulunan FCSB, ev sahibi avantajını kullanarak United karşısında puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, FCSB- Manchester United maçı ne zaman ve hangi kanalda?
FCSB- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
FCSB- Manchester United maçı 30 Ocak Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.
FCSB- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Arena Nationala'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.