Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise FCSB ile Manchester United arasında oynanacak. Fernandes ve Höjlund gibi yıldız isimlere sahip olan kırmızı şeytanlar, zorlu deplasmanda rakibini yenmeyi hedefliyor. Öte yandan 8. sırada bulunan FCSB, ev sahibi avantajını kullanarak United karşısında puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, FCSB- Manchester United maçı ne zaman ve hangi kanalda?