UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 2. maçları oynanıyor. 19.55'te başlayan maçlarda Başakşehir'in bulunduğu J Grubu'nda ve Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'nda rakipler karşı karşıya geldi.

J Grubu maçında Roma, deplasmanda Wolfsberger ile 1-1 berabere kaldı. Grupta Roma ve Wolfsberger'in 4'er, Başakşehir ile Mönchengladbach'ın 1'er puanı bulunuyor.

K Grubu'nda ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı. Grupta Braga ile Slovan Bratislava'nın 4'er, Wolverhampton'ın 3 puanı var. Beşiktaş'ın ise henüz puanı yok.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI