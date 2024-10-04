UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta oynanan maçlarla tamamladı. Bu haftayı Türk takımları galibiyet alamadan tamamladı. Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Hollanda'da Twente ile oynadığı mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ise evinde Almanya takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle:

Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0

Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2

Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2

Karabağ: 1 - Malmö: 2