UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında müsabakalar tamamlandı. Bu haftayı Türk takımları galibiyet alamadan tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta oynanan maçlarla tamamladı. Bu haftayı Türk takımları galibiyet alamadan tamamladı. Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Hollanda'da Twente ile oynadığı mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ise evinde Almanya takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle:
Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0
Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0
Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2
Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2
Karabağ: 1 - Malmö: 2
RFS: 2 - Galatasaray: 2
Slavia Prag: 1 - Ajax: 1
Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2
Lazio: 4 - Nice: 1
Rangers: 1 - Lyon: 4
Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0
Elfsborg: 1 - Roma: 0
Porto: 3 - Manchester United: 3
Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0
PAOK: 0 - FCSB: 1
Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3
Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0
Twente: 1 - Fenerbahçe: 1