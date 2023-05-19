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UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı finalde rakiplerini eleyen Roma ile Sevilla, 31 Mayıs'taki dev finalde karşı karşıya gelecek.

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  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Roma ile Sevilla finalde rakip oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    ROMA, İKİ MAÇTA DA GOL YEMEDEN FİNALDE!

    Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi Bayer Leverkusen'e konuk oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Rakibi karşısında harika bir savunma performansı ortaya koyan Roma, maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak adını finale yazdırdı.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Roma'da maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik 78. dakikada sakatlanarak yerini Chris Smalling'e bıraktı. 
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    SEVILLA UZATMADA TURLADI

    Diğer yarı final eşleşmesinde ise Sevilla ile Juventus, 1-1'in rövanşında İspanya'da karşı karşıya geldi. 
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Mücadelenin normal süresi 65'te Dusan Vlahovic ve  71'de Suso'nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Turnuvayı en çok kazanan takım unvanına sahip olan Sevilla, uzatmada Juventus'u 2-1'lik skorla yıkarak final biletini kaptı. İspanyollara turu getiren golü 95. dakikada Eric Lamela kaydetti.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finali!

    Roma ile Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.

     

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