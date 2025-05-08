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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi yarı finali: Manchester United- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester United- Athletic Bilbao muhtemel 11

        UEFA Avrupa Ligi yarı finali: Manchester United- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Hatırlanacağı üzere San Mames Barria'da oynanan ilk maçta kırmızı şeytanlar rakibine 3-0 üstünlük sağlamış, finale göz kırpmıştı. Rövanş saatinin yaklaşmasıyla mücadelenin detayları ve muhtemel 11'leri araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Manchester United- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:34
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        1

        Manchester United- Athletic Bilbao maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk karşılaşmada 3 farklı kazanan Manchester United'ın final için önemli avantajı bulunuyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, Manchester United- Athletic Bilbao karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Manchester United- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        2

        MANCHESTER UNİTED- ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

        Manchester United- Athletic Bilbao yarı final rövanş maçı 8 Mayıs Perşembe (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        MANCHESTER UNİTED- ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Old Trafford'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

        Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Höjlund

        5

        ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11

        Agirrezabala, Gorosabel, Nunez, Alvarez, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Guruzeta, Djalo, Sannadi

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