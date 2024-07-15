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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

        UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan'ı Decic ile The New Saints arasındaki Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk maçında görevlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:21
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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        FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

        Karadağ'ın Podgorica şehrinde Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

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