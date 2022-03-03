Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un projeyi yeniden canlandırmayı planladığı iddia edilirken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Londra'daki Futbol Zirvesi'nde konuştu.

CEFERIN NELER SÖYLEDİ?

Ceferin, etkinliğe katılan ve projenin destekçilerinden Juventus Başkanı Andrea Agnelli'yi doğrudan hedef aldı ve şunları söyledi:

"Avrupa Süper Ligi'nden konuşanların futboldan bahsetmediğini söylemeliyim . Futbol dışı bu projeden bıktım usandım. Önce bu saçmalıkları bir pandeminin ortasında başlattılar. Şimdi bir savaşın ortasında başka bir fikri ortaya koymayı planladıklarına dair yazılar okuyoruz. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmam zorunda mıyım ? Belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar."

"UEFA'yı ve ECA'yı (Avrupa Kulüpler Birliği) eleştirdiler... İçlerinden biri ECA'nın başkanıydı. Agnelli'nin Süper Lig'i başlatmadan bir hafta önce sistemi övdüğü belgelerim var. lİk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi."

ÜÇ KULÜBE GÖZDAĞI!

Ceferin, Avrupa Süper Lig'ini yeniden canlandırılmanın sonuçlarını üç kulübe açıkça hatırlattı;

"Kendi aralarında oynayabilirler, kimse onları yasaklamıyor. Ancak kendi organizasyonlarında oynarlarsa bizim rekabetimizde yer alamazlar."