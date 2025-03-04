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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Barış Şimşek'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Barış Şimşek'e görev

        UEFA gözlemcisi Barış Şimşek, Trabzonspor ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:46
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        UEFA'dan Barış Şimşek'e görev!
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        UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turunda Trabzonspor ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 5 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakada UEFA gözlemcisi Barış Şimşek görev alacak.

        Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander van der Eijk yönetecek.

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