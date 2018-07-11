Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Buducnost ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanacak Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Suat Arslanboğa'nın olacağı kaydedildi.