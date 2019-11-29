A Milli Takımımızın, EURO 2020'ye doğrudan katılmasında büyük pay sahibi olan Merih Demiral'ın performansına UEFA da kayıtsız kalmadı. 21 yaşındaki savunmacı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi. Milli Takımımızından başka bir isim 11'e giremezken kadrodaki yıldızlar dikkat çekti.
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