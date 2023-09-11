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        UEFA'dan Türk hakemlere görev

        FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, UEFA tarafından çeşitli müsabakalarda görevlendirildi. Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 23:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 23:32
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        UEFA'dan Türk hakemlere görev
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yönetecek.

        Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.

        Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında yarın oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

        Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.

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