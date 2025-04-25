UEFA Gençlik Ligi'nde fırtına gibi esen Trabzonspor U19 Takımı, Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Final maçı Colovray Sports Centre'da oynanacak. Kritik mücadele öncesinde, UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçının tarihi ve finaldeki rakibi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un rakibi hangi takım?" İşte detaylar...