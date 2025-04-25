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        Haberler Bilgi Spor UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un rakibi kim?

        UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçı ne zaman? Trabzonspor'un rakibi hangi takım?

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazıyor. UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1'le yenerek eleyen Trabzonspor adını finale yazdırdı. Trabzonspor U19 Takımı finalde Barcelona-AZ Alkmaar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, "UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçı ne zaman?" İşte UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçının tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 21:52
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        UEFA Gençlik Ligi'nde fırtına gibi esen Trabzonspor U19 Takımı, Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Final maçı Colovray Sports Centre'da oynanacak. Kritik mücadele öncesinde, UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçının tarihi ve finaldeki rakibi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un rakibi hangi takım?" İşte detaylar...

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        TRABZONSPOR FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

        Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Barcelona, yarı finalde AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek final biletini alan bir diğer takım oldu.

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        TRABZONSPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, Final maçı 28 Nisan Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Kritik karşılaşma Colovray Sports Centre'da oynanacak.

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