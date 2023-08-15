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Dünyada birçok ülke takımlarının mücadele ettiği UEFA Konferns Ligi maçları devam etmesi ile beraber futbolseverlerin araştırmaları maçların hangi kanalda yayınladığı oldu. Maçları takip etmek isteyenler için UEFA Konferns Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığına dair detaylar haberimizde...