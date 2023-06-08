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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

İstanbul'da 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kupanın dev maketi, Taksim Meydanı'nda sergileniyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

    İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı arasında 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi hazırlıklar devam ediyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

    Bu kapsamda, Taksim Meydanı'na konulan dev futbol topu ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının maketine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

    Futbol topu ve dev kupa önünde hatıra fotoğrafı çektiren turistler, alanda kurulan platformda satılan forma, atkı ve şapkalara sahip olabilmek için sırada bekledi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

    Fenerbahçe taraftarı olan Doğan Akdemir ise kupa ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kupayı çok güzel buldum. Keşke bizim olsaydı. Tatildeyim, bu maç için geldim. Şampiyonlar Ligi'nin burada olması beni ayrı mutlu ediyor ve gurur duyuyorum. Keşke Fenerbahçe oynasaydı" şeklinde konuştu.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

    UEFA Şampiyonlar Ligi kupası maketini görmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na gelen Ege Çınar, "Şampiyonlar Ligi kupası çok kalabalık olan Taksim Meydan’ına çok yakışmış. Şampiyonlar Ligi’ni çok güzel temsil etmiş. Biz genç olduğumuz için böyle bir organizasyon ilk defa görüyoruz. O yüzden bizim için de değerli" ifadelerini kullandı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

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