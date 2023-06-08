Fenerbahçe taraftarı olan Doğan Akdemir ise kupa ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kupayı çok güzel buldum. Keşke bizim olsaydı. Tatildeyim, bu maç için geldim. Şampiyonlar Ligi'nin burada olması beni ayrı mutlu ediyor ve gurur duyuyorum. Keşke Fenerbahçe oynasaydı" şeklinde konuştu.