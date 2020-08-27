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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda 11 takım 3. eleme turuna yükseldi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda 11 takım 3. eleme turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları, oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.

Tek maç eleme usulü oynanan maçların ardından rakiplerini mağlup eden AZ Alkmaar, Karabağ, Molde, Maccabi Tel Aviv, Rapid Wien, Midtjylland, Dinamo Brest, Omonia, Dinamo Zagreb, Young Boys ve Ferencvaros 3. eleme turuna adlarını yazdırdı.

Maçların sonuçları söyle:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-1 (uzatmalarda)

Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 2-1

Celje (Slovenya) - Molde (Norveç): 1-2

Süduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-3

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Dinamo Brest (Belarus) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1

Legia Varşova (Polonya) - Omonia (Güney Kıbrıs Rum yönetimi): 0-2 (uzatmalarda)

Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2 (penaltılarda 5-6)

Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1

Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

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