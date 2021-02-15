Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
17 Şubat Çarşamba:
Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
23 Şubat Salı:
Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
24 Şubat Çarşamba:
Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
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