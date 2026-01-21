Habertürk
Habertürk
        UEFA ülke puanı sıralaması 21 Ocak 2026: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray-Atletico Madrid maçı nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa Ligi maçında, 22 Ocak günü Aston Villa ile karşılaşacak. Temsilcilerimizin Avrupa arenasında aldığı her galibiyet ve beraberlik ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba UEFA ülke puanı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:24
        1

        2

        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.125 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 58.150, 10. sıradaki Çekya'nın 46.075 puanı bulunuyor.

        3

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 21 OCAK 2026

        1 İngiltere 104.102

        2 İtalya 92.267

        3 İspanya 86.265

        4 Almanya 82.974

        5 Fransa 75.605

        4

        6 Hollanda 66.095

        7 Portekiz 63.666

        8 Belçika 58.150

        9 Türkiye 48.125

        10 Çekya 46.075

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 6 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

