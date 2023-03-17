UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti. 41. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, müsabakayı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir'in ardından bugün maçlarına çıkan iki temsilcimizin de vedası sonrasında Avrupa'da yoluna devam eden takımımız kalmadı.