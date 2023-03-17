UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvaları olan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmalarının 20.45 seansı sona ererken Fenerbahçe de Sivasspor da Avrupa'ya veda etti. Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmazken Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyeti ise teselli oldu. UEFA ülke puanı nispeten artarken Türkiye'nin 2024-25 sezonunda Avrupa'ya göndereceği takım sayısı da belli oldu! İşte UEFA ülke puanında son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti. 41. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, müsabakayı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir'in ardından bugün maçlarına çıkan iki temsilcimizin de vedası sonrasında Avrupa'da yoluna devam eden takımımız kalmadı. 
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (22. SIRA) GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ: 24.475
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (21. SIRA) İSRAİL. 25.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (20. SIRA) YUNANİSTAN:25.225
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (19. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.400
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (18. SIRA) RUSYA: 26.215
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (17. SIRA) DANİMARKA: 27.825
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (16. SIRA) NORVEÇ: 29.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (15. SIRA) ÇEKYA: 29.050
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (14. SIRA) UKRAYNA: 29.500
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (13. SIRA) İSVİÇRE: 29.925
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (12. SIRA) TÜRKİYE: 32.100

    AVRUPA'YA 5 TAKIM GİDECEK

    Avrupa kupalarında temsilcisi kalmayan Türkiye, ülke puanı klasmanında 12. sırada yer alıyor. AA'ya göre Türkiye sezonu, İsviçre ekibi Basel’in performansına göre 12 ya da 13. sırada tamamlayacak. Türkiye her iki şartta da, 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderecek.

     
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (11. SIRA) SIRBİSTAN: 32.375
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (10. SIRA) AVUSTURYA: 34.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (9 SIRA) İSKOÇYA: 36.400
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (8. SIRA) BELÇİKA: 40.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (7. SIRA) PORTEKİZ: 55.382
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (6. SIRA) HOLLANDA: 57.900
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (5. SIRA) FRANSA: 60.664
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (4. SIRA) İTALYA: 75.497
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (3. SIRA) ALMANYA: 81.356
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (2. SIRA) İSPANYA: 90.141
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

    (1. SIRA) İNGİLTERE: 105.141

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.