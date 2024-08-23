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        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - UEFA ülke puanı neden önemli ? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Avrupa'da takımlarımız haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3, Trabzonspor ise aynı turda St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanından 0-0'la döndü. İşte ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:58
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        Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında... Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti. Peki 2024-2025 sezonunda son durum nasıl? İşte detaylar...

        2

        Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya. Yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi. Çekya takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yapıp Türkiye'yi geçti.

        3

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        4

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması

        1- İngiltere - 89,303

        5

        2- İtalya - 79,168

        6

        3- İspanya - 74,132

        7

        4- Almanya - 71,785

        8

        5- Fransa - 58,236

        9

        6- Hollanda - 54,733

        10

        7- Portekiz - 50,316

        11

        8 - Belçika - 44,200

        12

        9- Çekya - 36,850

        13

        10- TÜRKİYE - 35,600

        14

        11- Norveç - 31,250

        15

        12- İsrail - 30,375

        16

        13- Avusturya - 29,600

        17

        14- Danimarka - 29,200

        18

        15- Yunanistan - 29,000

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