UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Avrupa'da takımlarımız haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3, Trabzonspor ise aynı turda St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanından 0-0'la döndü. İşte ülke puanında son durum...
Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında... Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti. Peki 2024-2025 sezonunda son durum nasıl? İşte detaylar...
Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya. Yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi. Çekya takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yapıp Türkiye'yi geçti.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 89,303
2- İtalya - 79,168
3- İspanya - 74,132
4- Almanya - 71,785
5- Fransa - 58,236
6- Hollanda - 54,733
7- Portekiz - 50,316
8 - Belçika - 44,200
9- Çekya - 36,850
10- TÜRKİYE - 35,600
11- Norveç - 31,250
12- İsrail - 30,375