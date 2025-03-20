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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Danimarka- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Danimarka- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı kapsamında Danimarka ile Portekiz kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden organize edilen müsabakada rakibine üstünlük sağlayan taraf yarı finale yükselecek. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Danimarka- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:02
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        UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Danimarka, Portekiz'i konuk ediyor. Danimarka- Portekiz maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Danimarka- Portekiz maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        DANİMARKA- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

        Danimarka- Portekiz maçı 20 Mart Perşembe (bu akşam) 22.45'te oynanacak.

        DANİMARKA- PORTEKİZ CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        3

        DANİMARKA- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        4

        DANİMARKA MUHTEMEL 11

        Schemeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Nörgaard, Höjbjerg, Eriksen, Isaksen, Damsgaard, Höjlund

        5

        PORTEKİZ MUHTEMEL 11

        Costa, Dalot, Silva, Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Bernardo Silva, Neto, Fernandes, Leao, Ronaldo

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