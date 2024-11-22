UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle linki için araştırmalar sıklaştı. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak için mücadele edecek olan Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri ve kura torbaları belli oldu. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi 22 Kasım Cuma günü gerçekleştiriliyor. Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak. A Milli Takımın play-off rakibinin kim olacağını merak eden futbolseverler ''UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle kanalı...