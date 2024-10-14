ULUSLAR LİGİ BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKILIR?

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.