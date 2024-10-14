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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? 14 Ekim 2024 UEFA Uluslar B Ligi canlı puan durumu

        UEFA Uluslar Ligi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oluyor. Zorlu maç sebebiyle, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu ve puan durumu futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılan konuların başında yer aldı. Puan sıralamasında zirvede yer alan takımlar ise bir üst lige adını yazdıracak. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 21:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:21
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        UEFA Uluslar Ligi puan durumu... Uluslar Ligi heyecanı 4. hafta maçları ile devam ediyor. Ay yıldızlılar İzlanda karşısında galip gelip zirvedeki iddiasını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Türkiye'nin bulunduğu grubun puan durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte Türkiye güncel puan durumu...

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        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Ay yıldızlılar İzlanda deplasmından da galip gelip liderliğini sürdürmek istiyor.

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        Milli takım üç maçta aldığı iki galibiyet bir beraberlik ile toplamda yedi puan topladı.

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        14 EKİM 2024 UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

        1-TÜRKİYE 7 PUAN

        2- İZLANDA 7 PUAN

        3- GALLER 6 PUAN

        4- KARADAĞ 1 PUAN

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        ULUSLAR LİGİ BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKILIR?

        Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

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