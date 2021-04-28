Mekke'de sağanak ve doluya rağmen tavaf devam etti!

Ufka Yolculuk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki aşamalı olarak gerçekleşen sınavın ilk,i 25-26 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşmişti. 2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre, 2. Aşama Online Sınav 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

(İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde yapılacak yarışmada sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanmış kitaplardan sorulacaktır.)

Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayıs saat 20:00'da resmi internet sayfasında yayınlanacak.

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ 2021 NEDİR?

Her sene düzenlenen Ufka Yolculuk sınavında dereceye giren yarışmacılara büyük ödüller veriliyor. Bu seneki büyük ödüller ise Laptop ve Elektrikli Kaykay olarak belirlendi. Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık da ödüller arasında.