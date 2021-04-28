Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi

Ufka Yolculuk 9.Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 1. Aşama Online Sınavı adayların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren adaylar laptop ve elektrikli kaykay ile ödüllendirilecek. Peki, 2021 Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ufka Yolculuk sınav sonuçları tarihi ve ödülleri ile ilgili ayrıntılar...

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi

Ufka Yolculuk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki aşamalı olarak gerçekleşen sınavın ilk,i 25-26 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşmişti. 2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre, 2. Aşama Online Sınav 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

(İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde yapılacak yarışmada sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanmış kitaplardan sorulacaktır.)

Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayıs saat 20:00'da resmi internet sayfasında yayınlanacak.

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ 2021 NEDİR?

Her sene düzenlenen Ufka Yolculuk sınavında dereceye giren yarışmacılara büyük ödüller veriliyor. Bu seneki büyük ödüller ise Laptop ve Elektrikli Kaykay olarak belirlendi. Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık da ödüller arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Köyünden sadece 2 gün çıktı, dört bir yanda şirketi var!
GÜNDEMKöyünden sadece 2 gün çıktı, dört bir yanda şirketi ...
Uzmanlardan açıklama: Biontech aşısı mı Sinovac aşısı mı? Hangi aşı daha etkili?
GÜNDEMBiontech aşısı mı Sinovac aşısı mı?
YETER! Son dakika: Uzaklaştırma bulunan koca, karısını vahşice katletti
GÜNDEMUzaklaştırması vardı! 2 çocuk annesi işe gidiyordu!
Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? GENELGE: Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve yerler listesi
GÜNDEMSokağa çıkma yasağından kimler muaf?
28 Nisan Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saatleri
GÜNDEMMarkete gidecekler bu saatlere dikkat!
20 yaş altı bugün (28 NİSAN) sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma ve seyahat yasağı var mı?
GÜNDEM20 yaş altı bugün (28 NİSAN) sokağa çıkabilir mi?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı: 65 yaş üstü (28 NİSAN) sokağa çıkma saati ne, toplu taşıma yasağı var mı?
GÜNDEM65 yaş üstü bugün (28 NİSAN) sokağa çıkabilir mi?
Son dakika: İzmir depremiyle ilgili 22 kişi için gözaltı kararı!
GÜNDEMİzmir depremiyle ilgili 22 kişi için gözaltı kararı!
BARAJ DOLULUK! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları 28 Nisan - İSKİ
GÜNDEMİSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?